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Realme Q3 Pro Carnival Edition ortaya çıktı

01.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme Q3 Pro bu yıl 25 Mayıs‘ta şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. Üst düzey varyantı olan Realme Q3 Pro Carnival Edition ise yeni göründü.

Realme Q3 Pro Carnival Edition ortaya çıktı

Cihaz ekranının sol üst köşesinde bir deliğe sahip ve 16 megapiksel kamera sensörünü barındıran 6.43 inç AMOLED ekranla geliyor. Arka tarafta, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera ile birlikte 64 megapiksel birincil kamera sensörü var. Cihazdaki diğer özellikler arasında stereo hoparlörler, 3.5 mm ses jakı ve ekran içi parmak izi tarayıcı yer alıyor.

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BAŞKA NELER SUNUYOR?

Cihaz Qualcomm Snapdragon 768G yonga seti tarafından desteklenmekte. Telefon kutusundan çıktığı haliyle Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor ve üstte Realme UI özel kullanıcı arayüzüne sahip.

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Cihaz 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500 mAh pil ile geliyor. Realme bellekte 7 GB’lık sanal genişleme sunuyor. Başka bir deyişle, bu model etkin bir şekilde birleşik 19 GB RAM’e sahip olacak, ancak bu sürüm yalnızca çevrimdışı kanallar aracılığıyla kullanılabilecek.

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İŞTE FİYATI

Belirtildiği gibi, 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip Realme Q3 Pro Carnival Edition’ın bu üst düzey varyantı Çin’de satışa sunuluyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip başka bir varyant daha var, bu da yaklaşık 1.799 yuan’a (yaklaşık 281 dolar) mal oluyor. Akıllı telefon iki renk seçeneğiyle geliyor; mavi ve siyah.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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