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Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Realme, SLED teknolojisiyle dünyada bir ilk olan Realme SLED 4K Smart TV'yi sonunda tanıttı. Bir süredir gündeme gelen Realme SLED 4K Smart TV, söylendiği kadarıyla QLED televizyonlara nazaran mavi ışık konusunda avantaja sahip. İşte Realme SLED 4K Smart TV'nin özellikleri ve fiyatı.

Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme son haftalarda Realme SLED 4K'ya dair önemli ipuçları sunuyordu. Özellikle Realme'nin CEO'su Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım, Realme SLED 4K Smart TV'ye olan bekleyişleri artırmıştı. Nitekim Realme bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte dünyada bir ilk olan Realme SLED 4K Smart TV'yi tanıttı.

SLED 4K

REALME SLED 4K SMART TV ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme SLED 4K Smart TV, dünyanın SLED teknolojisine sahip olan ilk televizyonu olarak öne çıkıyor. Peki SLED teknolojisi ne anlama geliyor? Bu teknoloji, QLED teknolojisine nazaran mavi arka aydınlatma sistemini değil, RGB (Red, Green, Blue) arka aydınlatma sistemini kullanıyor. Realme'nin iddiasına göre böylece daha doğru ve daha canlı renkler elde ediliyor. 55 inçlik televizyon, 178 dereceye kadar görüş açısı sunuyor.

Realme SLED 4K Smart TV özellikleri

SLED teknolojili Realme televizyonu, yüzde 108 NTSC renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekliyor. HDR10+ ise desteklenen diğer bir özellik olarak dikkat çekiyor. Yüzde 94,6 ekran / kasa oranına sahip olan televizyon gücünü ise Chroma Boost görüntü motoruna sahip Cortex-A55 tabanlı dört çekirdekli bir MediaTek işlemciden alıyor. Bu işlemcinin yanında 1,5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 24W dörtlü hoparlörler stereo ses kalitesi sunuyor ve Dolby Audio desteğini de bünyesinde barındırıyorlar. Son olarak Realme SLED 4K TV'nin Android TV 9.0 işletim sistemiyle geldiğini belirtelim.

Realme SLED 4K Smart TV fiyatı

REALME SLED 4K SMART TV FİYATI

Realme SLED 4K Smart TV'nin fiyatı yaklaşık 590 dolar olarak belirlendi. Televizyon şimdilik Hindistan'ta satışa sunulacak.

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