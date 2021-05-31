Realme Smart TV 4K geliyor

Şirkete yakın bir kaynağa göre, Realme Smart TV 4K, 43-inç ve 50-inç olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacak. Daha küçük boyut, nisan ayında sızdırılmıştı.

İŞTE REALME SMART TV 4K'NIN ÖZELLİKLERİ

Her iki boyut çeşidi de tam olarak aynı özelliklere sahip olacak. Bu televizyonlar, 1.07 milyar renkli, Dolby Vision (resmi tanıtıma göre) ve 178 derece görüş açısına sahip 4K ekrana (LED arkadan aydınlatmalı LCD) sahip olacak.

TV’ler bir MediaTek yonga seti tarafından desteklenecek ancak ne yazık ki RAM ve dahili depolama miktarı hakkında bilgi yok. Yazılıma gelince, önde gelen akış uygulamaları, Google Chromecast ve Google Asistan’ı destekleyen Android TV 10’u çalıştıracaklar.

Bağlantı ve bağlantı noktalarından bahsedersek, televizyonlar çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x AV, tuner ve Ethernet ile gelecek. Son olarak, ses için TV’lerde Dolby Atmos (ilk tanıtıma göre) ve DTS-HD destekli 24W dörtlü stereo hoparlörler bulunacak.

Realme Smart TV 4K’nın ilk olarak Hindistan’da satılacak gibi görünüyor. Televizyonun küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor. Realme Smart TV 4K'nın yaz aylarında diğer ülkelerde yavaş yavaş satışa çıkacağı düşünülüyor.

Far Cry 6 çıkış tarihi açıklandı!

