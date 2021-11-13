Realme TV Stick Avrupa’ya hazırlanıyor

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir kavram daha var. Akıllı televizyonlar. Genel olarak “akıllı televizyon” olarak satılan ürünler beklentileri tam anlamıyla karşılayamayabiliyor. Bu noktadaki temel eksiklik ise işletim sistemi.

Pek çok TV üreticisi akıllı televizyon olarak sattıkları modellere Android işletim sistemini koymak yerine farklı yollara yöneliyorlar. Bu yollar arasında en yaygın olanı ise temel birkaç uygulamayı televizyona yükleyerek bu televizyonları akıllı olarak satmak.

Fakat bunun da bir çözümü var. Stick TV’ler. Bilindiği üzere bu kavram son dönemde hayli yaygınlaştı. Stick TV aparatı ile normal bir televizyonu bile akıllı TV’ye çevirmeniz mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise ufak bir aparat almak.

Hali hazırda belli başlı üreticilerin stick TV modelleri satışa sunulmuş durumda. Bunlara önümüzdeki günlerde Realme TV Stick de eklenmiş olacak. Realme bir süredir Çin’de sattığı modelini Avrupa’ya getirmeye hazırlanıyor.

Peki bu modellerin fiyatı ne kadar olacak? Onu da hemen açıklayalım. Realme 2K çözünürlükte olan modeli için 55 euro, 4K çözünürlükte olan modeli içinse 70 euro fiyat belirlemiş durumda. Muhtemelen bu ürünlerin ülkemizdeki fiyatları 1000 TL’ye yakın olacaktır. Bekleyip göreceğiz.

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