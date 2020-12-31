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Realme UI 2.0 arayüzü erken erişime açıldı

31.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Realme UI 2.0 arayüzü erken erişime açıldı

Realme 7 ve Realme X2 Pro için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü erken erişime açıldı. Güncellemenin tüm detayları burada.

Çinli Realme, birkaç ay önce Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı duyurmuştu. Şirket, amiral gemisi Realme X50 Pro’yu Realme UI 2.0’a güncelledi. Şimdi, şirket son nesil akıllı telefonlarından ikisi olan Realme 7 ve Realme X2 Pro için Realme UI 2.0 'erken erişim' programını yayına aldı.

RMX1931EX_11.C.34 yazılım sürümünü çalıştıran X2 Pro kullanıcıları bu bağlantıya gidebilir ve program için başvurabilir. Formu gönderdikten hemen sonra, kullanıcılar cihazlarında Realme UI 2.0 erken erişim sürüm güncellemesini alacaklar.

REALME UI 2.0 ERKEN ERİŞİM SÜRÜMÜ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Cihazda en az 5 GB boş depolama alanı bulunmalı ve cihaz rootlu olmamalıdır. Realme, işleme devam etmeden önce kişisel verileri yedeklemenizi öneriyor. Ayrıca telefonunuzda günlük performansı etkileyebilecek öngörülemeyen etkiler olabileceğini söylüyor.

Ancak bunların Erken Erişim yapısı olduğu düşünüldüğünde bu bariz bir şeydir. Realme, üçüncü taraf ürün yazılımı uyumsuzluğu nedeniyle bazı işlevlerin düzgün çalışmayabileceği konusunda da uyarıyor.

ANDROİD 11 TABANLI REALME UI 2.0 ÖZELLİKLERİ

Android 11 tabanlı Realme UI 2.0, System Cloner, Quick Return Bubble, Enhanced Dark Mode, Yeni Uygulama Çekmecesi, Üçüncü Taraf Simge Desteği, Yeniden Tasarlanmış Bildirim Paneli, Yenilenmiş Her Zaman Açık ekran, Geliştirilmiş Oyun Alanı gibi yeni özelliklerle birlikte geliyor.

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Realme, Realme 7 Pro için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı ve Realme UI erken erişim programının bir parçası olarak ise Realme Narzo 20’yi piyasaya sürdü. Realme 7 ile aynı aygıt yazılımını çalıştırdığı için, şirketin realme Narzo 20 Pro için Realme UI 2.0 erken erişim programını yakında başlatmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında şirket, Realme 6 Pro için Realme UI 2.0 rrken erişim programını da duyurabilir.

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