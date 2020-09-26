HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu

Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Oppo’nun yan markalarından biri olan Realme için merakla beklenen yeni ara yüz yayınlandı. İşte Realme UI 2.0 ile ilgili detaylar.

Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Realme, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Çinli üreticinin ülkemiz pazarında satışa sunduğu ilk modellerinde Oppo cihazlarında da kullanılan ColorOS arayüzü tercih ediliyordu.

Sonrasında ise Realme işleri biraz daha büyüterek kendi arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Geliştirdiği arayüz için özel bir isim aramayan Çinli üretici, Realme UI ismini kullanmaya karar vermişti.

Aslına bakılırsa Realme’nin arayüzü Oppo’nun kullandığı ColorOS’ten çok da farklı değildi. Yani şaşırtıcı bir durum söz konusu olmadı.

Fakat Realme IU’nun yeni sürümüyle birlikte bariz farklılıklar da ortaya çıkacaktır.

Realme bir süredir üzerinde çalıştığı arayüzü sonunda kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli üreticinin yeni arayüzünde pek çok geliştirmenin olduğu belirtiliyor. Fakat bu gelişmeleri şimdilik yalnızca Hindistanlı kullanıcılar deneyimleyebilecekler. Çünkü bu arayüz şimdilik sadece Hindistan’da kullanıma sunuldu.

Realme’nin yeni arayüz güncellemesini diğer pazarlara ne zaman getireceği ise şimdilik netleşmiş değil. Fakat önümüzdeki günlerde bu arayüz muhtemelen ülkemize de gelecektir. Merakla bekliyoruz.

Bakalım Realme sonunda Oppo’dan ayrılıp tamamen kendi arayüzüne odaklanmayı başarabilecek mi? Bunu kısa süre sonra öğrenmiş olacağız. Eğer Realme başarılı bir arayüz oluşturduysa muhtemelen satışlarını da önemli oranda arttırabilecektir. Tabi ki bunun için de Çinli üreticinin biraz daha zamana ihtiyacı var.

5G yüzünden akıllı telefon fiyatları artacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Devasal bir ekran bizi bekliyorDevasal bir ekran bizi bekliyor
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan ABD'ye: Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım!
Putin'den 'büyük tehlikeye' karşı birlikte çalışalım çağrısı!
Tek bir örneği var: Ferrari Omologata görücüye çıktı! İşte özellikleri
Bu otomobil tek bir kişi için üretildi! İşte özellikleri
Microsoft LinkedIn'in tasarımını 5 yıl sonra değiştiriyor!
Ünlü sosyal ağ, 5 yıl sonra tasarımını değiştiriyor!
iPhone 12 Mini adı bir kez daha göründü!
En küçük yeni iPhone için önemli kanıt!
İzmir'de yasa dışı bahis ve müstehcen yayın operasyonu: 48'ine erişim engellendi
İzmir'de yasa dışı bahis ve müstehcen yayın operasyonu!
Microsoft Öngörü Sistemi ile yeni koronavirüsleri önceden tespit edecek!
Bu sistem bir salgın daha yaşanmasın diye çalışacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.