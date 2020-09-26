Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Realme, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Çinli üreticinin ülkemiz pazarında satışa sunduğu ilk modellerinde Oppo cihazlarında da kullanılan ColorOS arayüzü tercih ediliyordu.

Sonrasında ise Realme işleri biraz daha büyüterek kendi arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Geliştirdiği arayüz için özel bir isim aramayan Çinli üretici, Realme UI ismini kullanmaya karar vermişti.

Aslına bakılırsa Realme’nin arayüzü Oppo’nun kullandığı ColorOS’ten çok da farklı değildi. Yani şaşırtıcı bir durum söz konusu olmadı.

Fakat Realme IU’nun yeni sürümüyle birlikte bariz farklılıklar da ortaya çıkacaktır.

Realme bir süredir üzerinde çalıştığı arayüzü sonunda kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli üreticinin yeni arayüzünde pek çok geliştirmenin olduğu belirtiliyor. Fakat bu gelişmeleri şimdilik yalnızca Hindistanlı kullanıcılar deneyimleyebilecekler. Çünkü bu arayüz şimdilik sadece Hindistan’da kullanıma sunuldu.

Realme’nin yeni arayüz güncellemesini diğer pazarlara ne zaman getireceği ise şimdilik netleşmiş değil. Fakat önümüzdeki günlerde bu arayüz muhtemelen ülkemize de gelecektir. Merakla bekliyoruz.