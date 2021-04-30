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Realme Watch 2 görücüye çıktı! İşte yeni akıllı saatin özellikleri ve fiyatı

30.04.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, yeni akıllı saati Realme Watch 2'yi Malezya'da görücüye çıkardı. Realme Watch 2 tasarımı ile Apple Watch'ı andırsa da ondan daha uygun bir fiyata sahip.

Realme Watch 2 görücüye çıktı! İşte yeni akıllı saatin özellikleri ve fiyatı

Realme Watch serisinin ilk akıllı saatini yaklaşık 1 yıl kadar önce piyasaya sürdü. Akıllı saat, bir akıllı saatin yapabileceği birçok özelliğe sahipti. Daha sonra Watch S ve Watch S Pro ile bu aile genişledi. Şimdi ise Realme, Realme Watch'ın gerçek halefini ortaya çıkardı. Evet, Realme Watch 2'den söz ediyoruz.

İŞTE REALME WATCH 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme Watch 2, 1,4 inç dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, 320x320 piksel çözünürlük ve 600 nit parlaklık sunuyor. Dikdörtgen bir tasarım ile gelen akıllı saat, bu açıdan bizlere Apple Watch'ı anımsatıyor. 100'den fazla saat tasarımı bulunan Realme Watch 2, IP68 derecesinde suya ve toza dayanıklılık sunuyor.

Realme Watch 2

Watch 2'de 90 spor modu bulunuyor. Saat, uyku ve stres takibi yapabiliyorken, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) de ölçebiliyor. Realme'nin iddiasına göre 315 mAh bataryaya sahip olan Watch 2, tek bir şarj ile 12 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Realme Watch 2 akıllı saat

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REALME WATCH 2'NİN FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Realme Watch 2'nin fiyatı yaklaşık 55 dolar (229 MYR) olarak belirlendi. Akıllı saatin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor olsa da beklentiler, saatin Türkiye'ye geleceğinden yana.

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akıllı saat Realme
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