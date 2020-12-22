Realme Watch S Pro tanıtım tarihinden önce görüntülendi!

Realme Realme Watch ile akıllı saat pazarına merhaba demişti. Uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak konumlanan Realme Watch, ülkemizde de satışa çıkmıştı. Fakat Realme'nin akıllı saat planları Realme Watch ile bitmedi. Realme Watch'ın ardından sıklıkla Realme Watch S Pro konuşulmaya başlandı. Nitekim söylentilerin ayyuka çıkması sonrası Realme Watch S Pro'yu bir duyuru ile resmileştirdi ve tanıtacağı günü açıkladı. Şimdi ise Realme CEO'su Madhav Sheth akıllı saate dair yeni bir paylaşım ile çıkageldi.

REALME WATCH S PRO'DAN YENİ GÖRÜNTÜ

Realme Watch S Pro'nun bir görüntüsü, CEO Madhav Sheth tarafından yayınlandı. Twitter'da yayınlanan görüntüde saatin siyah kordonu ve yuvarlak ekran tasarımı yer aldı. Mahhav Sheth, paylaşımında yeni Watch S Pro'nun tanıtım tarihini bir kez daha belirtti.

2 days until The Stylish New Pro arrives in Town!

RT if you’re excited for 23rd Dec!#realmeWatchSPro pic.twitter.com/7RuTTQFVKF — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 21, 2020

REALME WATCH S PRO TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Watch S Pro tanıtım tarihi 23 Aralık olarak belirlenmiş durumda. Paslanmaz çelik gövdeye sahip akıllı saat 1,39 inç dairesel AMOLED ekran ile gelecek. Watch S Pro'nun özellikleri arasında 2 haftaya kadar pil ömrü sunacağı bilgisi de yer alıyor. Daha fazlası ise 23 Aralık'ta açıklanacak.

