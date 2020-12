Realme Watch S Pro tanıtım tarihinden önce görüntülendi!

Realme Realme Watch ile akıllı saat pazarına merhaba demişti. Uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak konumlanan Realme Watch, ülkemizde de satışa çıkmıştı. Fakat Realme'nin akıllı saat planları Realme Watch ile bitmedi. Realme Watch'ın ardından sıklıkla Realme Watch S Pro konuşulmaya başlandı. Nitekim söylentilerin ayyuka çıkması sonrası Realme Watch S Pro'yu bir duyuru ile resmileştirdi ve tanıtacağı günü açıkladı. Şimdi ise Realme CEO'su Madhav Sheth akıllı saate dair yeni bir paylaşım ile çıkageldi.

Realme Watch S Pro'nun bir görüntüsü, CEO Madhav Sheth tarafından yayınlandı. Twitter'da yayınlanan görüntüde saatin siyah kordonu ve yuvarlak ekran tasarımı yer aldı. Mahhav Sheth, paylaşımında yeni Watch S Pro'nun tanıtım tarihini bir kez daha belirtti.

2 days until The Stylish New Pro arrives in Town!

RT if you’re excited for 23rd Dec!#realmeWatchSPro pic.twitter.com/7RuTTQFVKF