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Realme Watch S Pro tanıtım tarihinden önce görüntülendi!

22.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Realme Watch S Pro tanıtım tarihinden önce görüntülendi!

Realme'nin yeni akıllı saati Realme Watch S Pro Realme CEO'su sayesinde gün yüzüne çıktı. Realme CEO'su Madhav Sheth, Tanıtım tarihinden önce Realme Watch S Pro'nun fotoğrafını yayınladı. İşte yuvarlak tasarımlı Realme akıllı saati Realme Watch S Pro.

Realme Realme Watch ile akıllı saat pazarına merhaba demişti. Uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak konumlanan Realme Watch, ülkemizde de satışa çıkmıştı. Fakat Realme'nin akıllı saat planları Realme Watch ile bitmedi. Realme Watch'ın ardından sıklıkla Realme Watch S Pro konuşulmaya başlandı. Nitekim söylentilerin ayyuka çıkması sonrası Realme Watch S Pro'yu bir duyuru ile resmileştirdi ve tanıtacağı günü açıkladı. Şimdi ise Realme CEO'su Madhav Sheth akıllı saate dair yeni bir paylaşım ile çıkageldi.

REALME WATCH S PRO'DAN YENİ GÖRÜNTÜ

Realme Watch S Pro'nun bir görüntüsü, CEO Madhav Sheth tarafından yayınlandı. Twitter'da yayınlanan görüntüde saatin siyah kordonu ve yuvarlak ekran tasarımı yer aldı. Mahhav Sheth, paylaşımında yeni Watch S Pro'nun tanıtım tarihini bir kez daha belirtti.

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REALME WATCH S PRO TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Watch S Pro tanıtım tarihi 23 Aralık olarak belirlenmiş durumda. Paslanmaz çelik gövdeye sahip akıllı saat 1,39 inç dairesel AMOLED ekran ile gelecek. Watch S Pro'nun özellikleri arasında 2 haftaya kadar pil ömrü sunacağı bilgisi de yer alıyor. Daha fazlası ise 23 Aralık'ta açıklanacak.

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