Realme Watch S Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Realme akıllı saat üretiminde de söz sahibi olmaya başladı. Ülkemizde Realme 6i, Realme C11, Realme 7 ve Realme 7 Pro gibi Android işletim sistemine sahip akıllı telefon modelleriyle yer alan Çinli şirket, şimdi ise daha öncesinde Türkiye'de satışa çıkacağını duyurduğu akıllı saat modeli Realme Watch S'i Türkiye'ye getirdi.

REALME WATCH S ÖZELLİKLERİ

Realme Watch S özellikleri arasında 48 mm'lik 1,3 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekran bulunuyor. Bu ekran sağ tarafta bulunan iki fiziksel düğmeyle de kontrol edilebiliyor. Realme 100'den fazla saat arayüzünü Realme Watch S sahiplerine sunuyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da akıllı saatin özellikleri arasında yer alıyor.

Realme Watch S sağlık konusunda da bazı özellikler sunuyor. Örneğin; Apple Watch Series 6'da ve Huawei Watch GT 2 Pro'da da yer alan SpO2 sensörü Realme Watch S'te de kendine yer buluyor. Böylece akıllı saat ile kandaki oksijen doygunluğu seviyesini ölçülebiliyor. Tabi Watch S'in birçok rakip akıllı saat gibi uyku takibi, kalp atış hızı ölçümüne ek olarak 16 spor modunu da desteklediğini belirtelim. Realme'nin iddiasına göre akıllı saat 390 mAh kapasitesindeki bataryasıyla 15 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

REALME WATCH S FİYATI

Realme Watch S'in fiyatı, Realme Türkiye'nin paylaştığı bilgilere göre 899 TL olarak belirlendi. Saati satın almak isteyenler fiziksel ve online e-ticaret mağazaları aracılığıyla Realme Watch S'e ulaşabiliyor.

