realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

realme UI, ikili kulaklık bağlantısı, hareketli duvar kağıtları, ekran kapalı ekran, özelleştirilebilir simge şekli, yeni şarj animasyonu, realme Share (markalar arası dosya paylaşım teknolojisi) gibi bazı ilginç özellikler sunması ile dikkat çekmişti.

realme sabit bir güncelleme sıklığını takip etmiyor. Ancak şirket sık sık güncellemeler yayınlıyor. Bugün ise X3 ailesi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile sistemdeki hatalar çözülüyor ve bir takım iyileştirmeler yapılıyor.

REALME X3 GÜNCELLEMESİ YENİLİKLERİ

Güvenlik

Güncellenmiş Android güvenlik yaması: Aralık 2020

Bluetooth

Bluetooth kulaklıkla telefon görüşmeleri için yeni bir simge eklendi

Ayarlar

Kilidi açmak için parmak izi ve yüz kombinasyonunu kullanırken deneyimi optimize etti

Fotoğraflar

Albümü düzenlerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi

Alarm

Alarm ayrıntı arayüzündeki olasılıksal çökme sorunu düzeltildi

Karanlık Mod

Karanlık modda şifre girişleri girerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi

Telefonu Karanlık modda Klonla kullanılırken, Gün Batımından Gün Doğumu durumuna ilişkin olasılık sorunu düzeltildi.