realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

realme UI, ikili kulaklık bağlantısı, hareketli duvar kağıtları, ekran kapalı ekran, özelleştirilebilir simge şekli, yeni şarj animasyonu, realme Share (markalar arası dosya paylaşım teknolojisi) gibi bazı ilginç özellikler sunması ile dikkat çekmişti.
realme sabit bir güncelleme sıklığını takip etmiyor. Ancak şirket sık sık güncellemeler yayınlıyor. Bugün ise X3 ailesi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile sistemdeki hatalar çözülüyor ve bir takım iyileştirmeler yapılıyor.
Güvenlik
Güncellenmiş Android güvenlik yaması: Aralık 2020
Bluetooth
Bluetooth kulaklıkla telefon görüşmeleri için yeni bir simge eklendi
Ayarlar
Kilidi açmak için parmak izi ve yüz kombinasyonunu kullanırken deneyimi optimize etti
Fotoğraflar
Albümü düzenlerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi
Alarm
Alarm ayrıntı arayüzündeki olasılıksal çökme sorunu düzeltildi
Karanlık Mod
Karanlık modda şifre girişleri girerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi
Telefonu Karanlık modda Klonla kullanılırken, Gün Batımından Gün Doğumu durumuna ilişkin olasılık sorunu düzeltildi.
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