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realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

18.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

realme, realme X3 serisini haziran ayında piyasaya sürdü. Bu akıllı telefonlar Android 10 tabanlı realme UI 1.0 üzerinde çalışıyordu. realme, X3 ve X3 SuperZoom’un Ocak 2021’de Android 11 tabanlı realme UI 2.0 güncellemesini alacağını doğrulamıştı.

realme UI, ikili kulaklık bağlantısı, hareketli duvar kağıtları, ekran kapalı ekran, özelleştirilebilir simge şekli, yeni şarj animasyonu, realme Share (markalar arası dosya paylaşım teknolojisi) gibi bazı ilginç özellikler sunması ile dikkat çekmişti.

realme sabit bir güncelleme sıklığını takip etmiyor. Ancak şirket sık sık güncellemeler yayınlıyor. Bugün ise X3 ailesi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile sistemdeki hatalar çözülüyor ve bir takım iyileştirmeler yapılıyor.

REALME X3 GÜNCELLEMESİ YENİLİKLERİ

Güvenlik
Güncellenmiş Android güvenlik yaması: Aralık 2020
Bluetooth
Bluetooth kulaklıkla telefon görüşmeleri için yeni bir simge eklendi
Ayarlar
Kilidi açmak için parmak izi ve yüz kombinasyonunu kullanırken deneyimi optimize etti
Fotoğraflar
Albümü düzenlerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi
Alarm
Alarm ayrıntı arayüzündeki olasılıksal çökme sorunu düzeltildi
Karanlık Mod
Karanlık modda şifre girişleri girerken olasılıklı ekran titremesi düzeltildi
Telefonu Karanlık modda Klonla kullanılırken, Gün Batımından Gün Doğumu durumuna ilişkin olasılık sorunu düzeltildi.

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Realme X3 SuperZoom özellikleri

  • 6.6 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus yonga seti
  • 6 GB LPPDDR4x RAM / 8 GB LPPDDR4x RAM
  • 128 GB (UFS 3.0) dahili depolama birimi
  • 64 Megapiksel f/1.8 diyafram Samsung GW1 sensör + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 8 Megapiksel periskop kamera f/3.4 diyafram 5 kat optik zoom 60 kat hibrit zoom + 2 Megapiksel 4cm macro sensör f/2.4 diyafram
  • 32 Megapiksel Sony IMX616 sensör f/2.5 diyafram + 8 Megapiksel 105 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram ön kamera
  • 30W hızlı şarjlı 4.200 mAh kapasiteli batarya
  • Android 10 işletim sistemi
  • Boyutlar: 163.8×75.8×8.9 mm
  • Ağırlık: 202 gram

iOS 14.4 Beta 1 geliştiriciler için yayınlandı

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