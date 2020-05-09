Realme X3 Pro ile ilgili dikkat çeken iddia

Realme X3 Pro bir iddiaya göre oyun canavarı bir telefon olacak. Esas amaç Black Shark 3 Pro ve Nubia Magic 5 ile rekabet edebilmek. Bunun için telefon gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Realme RAM ve Depolama konusunda da elini korkak alıştırmayacak. Bildiğiniz gibi X2 Pro’da 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyordu. Bu telefonda 8/12/16 GB RAM seçenekleri ile 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak.

Realme X3 Pro ekran konusunda da oyun telefonu olduğunu hatırlatacak 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Telefonun farklı bir tasarıma sahip olacağını zaten TENAA’dan biliyoruz. Ekran boyutu kesin olmamakla birlikte 6.57 inç büyüklüğünde olacak. 1080×2400 (FHD+) Piksel çözünürlük ve Super Amoled panel diğer ekran özellikleri olacak.

Realme X3 Pro hakkında şimdilik kesin olmayan bu kadar bilgi mevcut. Ancak telefonun Snapdragon 865 işlemci ile donatılmış olması ve AnTuTu’dan 600 binden fazla puan almış olması acaba liderliği ele geçirebilir mi sorularını akıllara getiriyor. Bildiğiniz kadarıyla AnTuTu’dan en yüksek puanı alan telefon Realme’nin üst markası olan Oppo’nun geliştirdiği Find X2 Pro modeli. Oppo Find X2 Pro 607.147 puan almayı başardı. Onun ardından gene Oppo tarafından geliştirilen Find X2 geliyor. Puanı 602.191. Ülkemizde tanınmasa da 3. sırayı 600.893 puanla İQOO Neo3 alıyor.

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