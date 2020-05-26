Realme X3 SuperZoom çok konuşulacak

Son olarak telefonun yalnız gelmeyeceğini işaret eden bir tweet atıldı. Realme “#realmeX3SuperZoom yalnız gelmeyecek, ihtiyacınız olan her şeyi bileğinize almaya hazır olun.” şeklinde bir tweet yayınladı.

Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de açıklandı. Telefon geçtiğimiz yılın amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 855+ yonga seti yüklü olarak gelecek. Realme bu yonga setini kullanan ve AnTuTu’dan en yüksek puanı alan telefonun Realme X3 SuperZoom olduğunu iddia etti. Telefon AnTuTu’dan 517,743 puan almayı başardı.

Ayrıca telefonun 120Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceği açıklandı. Bunu yine attığı bir Tweet ile duyurdu. Ekranın sağ tarafında güç tuşu üzerine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu da görüyoruz. Bu da ekran içi parmak izi okuma teknolojisinin bu telefonda yer almayacağını gösteriyor.

Telefon su yeşili ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Ön kısımda iki arka gövdede ise 4 adet kamera bulunacak. Bunu yine Realme tarafından paylaşılan bir videodan öğreniyoruz.

Telefonun Zoom performansı hakkında paylaşılan fotoğraflardan 5X ve 60X zoom yeteneklerini görebiliriz.

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