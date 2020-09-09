Realme X50 Pro Android 11 ön izleme programını duyurdu

Çinli teknoloji devi Realme, Şubat ayında Android 10 tabanlı realme UI arayüzünü çalıştıran Realme X50 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Şirket, Temmuz ayında kullanıcılara sunulan Realme X50 Pro için Android 11 Beta 1’i Haziran ayında duyurmuştu. Realme, şimdi de X50 Pro için Android 11 ön izleme sürüm programını duyurdu.

Realme India CEO’su Madhav Sheth Twitter’da bir gönderi paylaştı. Bu gönderi ile X50 Pro modeli için Android 11 Ön izleme programının başladığı resmi olarak duyurulmuş oldu.

100 ADET X50 PRO SEÇİLECEK

Realme ön izleme sürümü, herkesten önce Android 11 tabanlı realme UI özelliklerini deneyimlemek isteyen zorlu teknoloji meraklılarına yönelikti. Realme ön izleme yayın programı için 100 adet X50 Pro kullanıcısı seçmeyi planlıyor.

Program için başvuran kullanıcılar, Realme X50 Pro’larında RMX2076PU_11.A.35 çalıştırmalı. Android 11 önizleme programı için başvurunun bugün daha sonra yayınlanması bekleniyor.

Bu teste başvurmak istiyorsanız Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokun > Deneme Sürümü > Ayrıntılarınızı gönderin bölümünden test talebinde bulunabilirsiniz.

