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Realme X7 Max 5G için tarih verildi

25.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme’nin 4 Mayıs’ta Hindistan’da X7 Max 5G’yi tanıtması gerekiyordu, ancak ülkedeki ikinci Kovid-19 dalgası nedeniyle duyuru ertelendi. Ancak durum iyiye gittiği için Realme, 31 Mayıs’ta Hindistan’da Realme X7 Max 5G cihazını tanıtmaya karar verdi.

Realme X7 Max 5G için tarih verildi

Realme, Dimensity 1200 yonga seti, 120Hz FullHD+ Super AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimlerinden oluşanüçlü kamera kurulumu dahil olmak üzere X7 Max 5G’nin tasarımını ve birkaç özelliğini ortaya çıkardı. Akıllı telefon 8,4 mm kalınlığında, 179 gram ağırlığında ve üç renk seçeneğine sahip. X7 Max 5G’nin tasarımı ve onaylanmış teknik özellikleri, akıllı telefonun şu anda yalnızca Çin’de bulunan yeniden markalanmış bir GT Neo olduğu yönündeki söylentileri güçlendiriyor. Ve bu doğruysa telefon, 6,43 inç ekran, 16 MP selfie kamera, ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, stereo hoparlörler ve 4,500 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak.

REALME X7 MAX 5G YALNIZ GELMEYECEK

Realme, X7 Max 5G’nin yanı sıra, Dolby Cinema’yı destekleyen ve bir sesli asistanla birlikte gelen 43 inç ve 50 inç ekran boyutlarında yeni Smart TV 4K’yı da tanıtacak. Realme henüz Smart TV 4K hakkında pek bir şey açıklamadı, ancak telefon üreticisinin 31 Mayıs etkinliğinin öncesinde bu konu hakkında daha fazla bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

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O zamana kadar cihaz hakkında bilinenler ne yazık ki bundan ibaret. Ancak resmi açıklamalar için çok beklememiz gerekmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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