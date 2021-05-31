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Realme X7 Max 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

31.05.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, geciken lansmanını gerçekleştirdi ve Realme X7 Max 5G'yi duyurdu. Telefon deyim yerindeyse GT Neo'nun hık demiş burnundan düşmüş.

Realme X7 Max 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme X7 Max 5G'nin aslında daha önce tanıtılması planlanıyordu. Ancak Hindistan'daki koronavirüs ikinci dalgası şirketi etkiledi ve Realme X7 Max 5G'nin tanıtılacağı lansman ertelendi. Ertelenen lansman sonunda gerçekleştirildi ve Realme X7 Max 5G özellikleri ve fiyatı ile birlikte ortaya çıktı.

Realme X7 Max 5G özellikleri

REALME X7 MAX 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme X7 Max 5G'nin özelliklerine geçmeden önce tasarımından bahsedelim. Telefon, daha önce de söylediğimiz gibi yakın zamanda Çin'de piyasaya çıkan GT Neo'nun bir kopyası. Bu yüzden "hık demiş burnundan düşmüş" deyimini X7 Max 5G için kullanmak son derece uygun. Telefonun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, X7 Max 5G'de 6.43 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip, sol köşede 16 MP kamerası bulunan AMOLED bir ekran ile geliyor.

Realme X7 Max 5G kamera

X7 Max 5G, MediaTek Dimensity 1200 yonga seti ile geliyor ve bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi okuyucusunu ekranının altında saklayan telefon, Dolby Atmos stereo hoparlör ve bir kulaklık girişi de sunuyor. Telefonun arka kısmında ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Realme X7 Max 5G, 4.500 mAh kapasitesine sahip bir batarya kullanıyor ve bu batarya 50W hızlı şarj ile destekleniyor.

Realme X7 Max 5G

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REALME X7 MAX 5G'NİN FİYATI AÇIKLANDI

Realme X7 Max 5G'nin fiyatı (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama) Hindistan'da yaklaşık 372 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun 12 GB RAM'e sahip modelinin fiyatı ise yaklaşık 413 dolar olarak açıklanmış durumda. Hindistan'da ilk satışlar 4 Haziran'da başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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