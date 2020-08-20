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Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticileri koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeden yeni ürünlerini tanıtıyor. Üretim hattına aksaklıkların yaşanmasına rağmen yeni telefonlarını bizlerle buluşturan Çinli üreticiler yine tam gaz yola devam ediyor.

Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı

Türkiye pazarında uygun fiyatlı ürünleri bulunan realme, bugün realme X7 serisi için tanıtım tarihini açıkladı.

REALME X7 ÖZELLİKLERİ

Şimdilik sadece 5G desteği olacağı bilinen bu seride 120 Hz tazeleme hızlı AMOLED ekran kullanılacak. X7 ve X7 Pro olmak üzere iki farklı model ile karşımıza çıkacak olan firmanın, bu modellerinde Snapdragon 765G veya Snapdragon 865 yonga seti kullanacağı söyleniyor. RAM konusunda muhtemelen 6 GB ve 8 GB RAM’li sürümleri bulunacak.

Gelelim telefonun en dikkat çeken özelliklerinden olacak olan şarj konusuna. Bildiğiniz gibi rakipleri 35W hızlı şarjda kalmışken, Çinli üreticiler 120W ve 125W hızlı şarj desteğine geçiş yapmıştı.

Realme de yeni modelinde 125W UltraDART hızlı şarj teknolojisine yer verecek. Batarya ömrünü uzatmak ve daha hızlı dolum gerçekleştirmek için çift batarya sistemi kullanacak olan firma, 15 dakika içerisinde yüzde 0’dan yüzde 100’e dolum gerçekleştirecek.

Türkiye pazarına maalesef ki 5G desteği olacağı için gelmeyecek olan telefon kamera kurulumu ile de ön plana çıkacak. Bu modelde minimumda üçlü veya dörtlü kamera kurulumunun yer alacağı söyleniyor.

İŞTE REALME X7'NİN TANITIM TARİHİ

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefon 1 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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