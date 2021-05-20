Realme, yeni akıllı saati Watch 2 Pro'yu tanıttı!

Realme sadece akıllı telefon üretmiyor. Çinli teknoloji devi, diğer pek çok firmanın yaptığı gibi aynı zamanda akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi aksesuarlar da üretiyor. Firmanın yeni tanıttığı Realme Watch 2 Pro da bunun bir örneği.

REALME WATCH 2 PRO TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Realme Watch 2 Pro, Watch 2'ye benzeyen bir tasarıma sahip. Ancak akıllı saati, selef modelden ayıran bazı önemli özellikler var. 1,75 inç büyüklüğünde 385x320 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile telefon, 30 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. 100'den fazla saat yüzü sunan saat, tek şarj ile 14 gün pil ömrü vadediyor.

Ayrıca yerleşik çift uydu GPS özelliği bulunan Watch 2 Pro, 90 spor modunu destekliyor. Bu noktada IP68 sertifikası bulunan Realme Watch 2 Pro'nun kalp atış hızı takibi, SpO2 seviyesi takibi, adım takibi ve hareketsizlik hatırlatması yapabildiğini belirtelim.

REALME WATCH 2 PRO'NUN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Realme Watch 2 Pro'nun fiyatı yaklaşık 70 dolar olarak belirlenmiş durumda. Saat, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile geliyor.

