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Realme yeni bir Q serisi telefon piyasaya sürecek 

28.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme’nin Global Başkan Yardımcısı Wang Wei Derek, önümüzdeki aylarda Snapdragon 778G destekli yeni bir Q serisi telefonun olacağını ve muhtemelen Realme Q5 olarak adlandırılacağını bildirdi.

Realme yeni bir Q serisi telefon piyasaya sürecek 

Realme Q5 gerçekten de yakında piyasaya çıkarsa, Full HD+ çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekrana sahip olacak. Varyantlarından biri Dimensity 1200 yonga seti tarafından desteklenirken, diğer varyantın Snapdragon 778G işlemci ile desteklenmesi bekleniyor.

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TENAA'DA GÖRÜNDÜ

Son zamanlarda, TENAA sertifikasında RMX3357 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon göründü. Cihazın MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setine sahip olduğu ortaya çıktı. Telefon 6.43 inç OLED panele ve 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir bataryaya sahip. Bunun Realme Q serisindeki telefonlardan biri olduğuna inanılıyor.

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Benzer şekilde, Q5 serisinde daha fazla telefon olabilir ve tüm seri yakında piyasaya sürülebilir. Ancak, kesin lansman tarihi onaylanmadı. Global kullanılabilirliklerine gelince, Realme Q serisi telefonların ilk olarak Avrupa ve Çin’de piyasaya sürülmesi ve daha sonra diğer bazı büyük pazarlara yönelmesi bekleniyor.

Realme kısa süre önce V11s bütçe akıllı telefonunu Çin iç pazarında piyasaya sürdü. Akıllı telefon, 6.5 inçlik damla çentikli bir panel ile birlikte geliyor ve çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefon, 13MP ana sensöre ve 2MP ikincil bir lense sahip. Önde, 8MP'lik tek kamera var. MediaTek Dimensity 810 yonga seti tarafından destekleniyor ve 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ile geliyor. 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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