Realme yeni modelini tanıttı

Realme’nin yeni modelinde MediaTek tarafından geliştirilen MT6833 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setine kullanıcı tercihine göre 4GB ve 6GB ve 8GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama tarafı da aynı şekilde kullanıcı tercihine bırakılmış. Kullanıcılar dilerlerse 64GB, dilerlerse de 128GB’lık depolama paketlerinden birisini tercih edebilecekler.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonda delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Yüzde 83.9 ekran gövde oranına sahip olan Realme 8 5G’nin maksimum parlaklığı ise 600 nits.

Telefonun arka yüzünde 3 kameradan oluşan bir modül yer alıyor. 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF, 2 MP, f/2.4, (makro), 2 MP, f/2.4, (derinlik) özelliklerindeki kameraya ön yüzde 16MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.

5000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Supersonic Blue ve Supersonic Black renk seçenekleriyle gelecek olan cihaz, kutudan ilk çıktığında Realme UI 2.0 destekli Android 11 ile çalışacak.