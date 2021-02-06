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Realme yeni ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu

06.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Realme yeni ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu

Yeni cihazın adı Realme V11 5G. Cihaz Dimensity 700 yonga seti, arkada iki kamera ve büyük 5.000 mAh pil ile birlikte geliyor. Cihazın özelliklerinden ziyade öne çıkan diğer özelliği ise uygun fiyatı.

Telefonun 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan çentikli bir LCD ekranı bulunuyor. Yüzde 88,7‘lik orana sahip olan bu ekranın çentiğindeki ön kamera ise 8 MP çözünürlük özeilliği mevcut. V11 5G’nin parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun yan panelinde karşımıza çıkıyor.  Çinli teknoloji devinin yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. 4GB ya da 6 GB’lik RAM kapasitesine sahip telefonun depolama alanı ise 128 GB. Ancak bu, bu  kapasite, akıllı telefona 1 TB’ye kadar microSD kart artırılabilir. Android 10 tabanlı arayüze sahip cihazın bataryası ise 5.000 mAh kapasiteli ve 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme V11 5G’nin arka kısmında ise, ikili kamera kurulumu mevcut. 13 MP ana kamerası olan telefonun bir de 2 MP’lik derinlik kamerası var. Şirket, akıllı telefonun kamera kurulumu yapay zekadesteği ile güçlendirmiş. Telefonun fiyatı ise oldukça düşük. Şirketin web sitesinde açıkladığına göre cihazın fiyatı 185 $ (yaklaşık 1310 Türk Lirası) olacak. Cihaz sadece iki renk seçeneğiyle geliyor: Mavi veya Gri. Uygun fiyatına rağmen kullanıcıyı memnun edeceğini iddia eden telefon bakalım sözünü tutacak mı?

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