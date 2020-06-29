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Realme, zoom canavarı uygun fiyatlı amiral gemisi ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi realme, yeni telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uygun fiyat politikasını ülkemizde de sürdürerek büyük beğeni toplayan firma, bugün karşımıza zoom canavarı Realme X3 SuperZoom ile çıktı.

Realme, zoom canavarı uygun fiyatlı amiral gemisi ile karşımıza çıktı

Uygun fiyatlı amiral gemisi modeli olan bu telefon sunduğu özellikler ile rakiplerine adeta korku salıyor.

REALME X3 SUPERZOOM ÖZELLİKLERİ NELER?

Fiyatı uygun tutmak adına 6.6 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran ile gelen bu telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus yonga seti yer alıyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefon, microSD kart destekli 128 GB dahili depolama birimine sahip.

64 Megapiksel f/1.8 diyafram Samsung GW1 sensör + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 8 Megapiksel periskop kamera f/3.4 diyafram 5 kat optik zoom 60 kat hibrit zoom + 2 Megapiksel 4cm macro sensör f/2.4 diyaframlı kamerası ile DxOMark’ta sıralamaya gireceğinin sinyallerini veren telefon, zoom konusunda baya başarılı olacak.

Telefon ön tarafında ise nokta çentik şeklinde 32 Megapiksel Sony IMX616 sensör f/2.5 diyafram + 8 Megapiksel 105 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram ön kamera bulunuyor.

FİYATI

Yaklaşık olarak 360 dolar fiyat etiketine sahip olan bu modelde 30W hızlı şarjlı 4.200 mAh kapasiteli bataryanın da yer aldığını belirtelim. Umarız bu model ülkemizde de uygun fiyatlar ile satışa sunulur.

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