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Rebel Wilson 30 kilo verdi! İşte son hali...

09.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Rebel Wilson 30 kilo verdi! İşte son hali...

'Pitch Perfect', 'Bridesmaids' ve 'Jojo Rabbit' gibi filmlerle tanınan oyuncu Rebel Wilson, 30 kilo verdi. 2020'yi 'Sağlık Yılı' ilan eden ve bu süreçte 30 kilo veren Wilson, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, değişimini Instagram hesabından gözler önüne sermeye devam ediyor.

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"İŞE GERİ DÖNDÜM"

30 kilo veren Wilson, giydiği kırmızı bir tulumla verdiği pozları yayınladı. Oyuncu, paylaşımında işe geri döndüğünü ve Los Angeles'ta olduğunu belirtti.

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40 yaşındaki Rebel Wilson'ın yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Son bir yıldır verdiği kilolarla gündemde olan Rebel Wilson, geçtiğimiz aylarda bu süreçteki mücadelesi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmıştı.

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Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Wilson, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Jacob Blush ile ilişkisi hakkında da konuşmuştu.
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Oyuncu, "Onunla flört etmeye kilo vermeden önce başladım" demişti.

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