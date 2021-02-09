Rebel Wilson 30 kilo verdi! İşte son hali...

Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, değişimini Instagram hesabından gözler önüne sermeye devam ediyor.

"İŞE GERİ DÖNDÜM"

30 kilo veren Wilson, giydiği kırmızı bir tulumla verdiği pozları yayınladı. Oyuncu, paylaşımında işe geri döndüğünü ve Los Angeles'ta olduğunu belirtti.

40 yaşındaki Rebel Wilson'ın yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Son bir yıldır verdiği kilolarla gündemde olan Rebel Wilson, geçtiğimiz aylarda bu süreçteki mücadelesi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmıştı.

Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Wilson, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Jacob Blush ile ilişkisi hakkında da konuşmuştu.



Oyuncu, "Onunla flört etmeye kilo vermeden önce başladım" demişti.





