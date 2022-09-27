Rebiülevvel ayı mesajları 2022! Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Rebiülevvel ayı mesajları

İslam dini açısından önem arz eden Rebiülevvel ayında birçok Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin yanında bu ayı kutlamak adına mesaj ve söz paylaşımında bulunuyorlar. İslam camiası tarafından önemli bir yeri olan Rebiülevvel ayı Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. İşte Rebiülevvel ayında Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve hadisli Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri...

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.

İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Bu mübarek ayın ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.

Bu ay ayların en güzeli. Bu ay en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ruhum Sana Aşık, Sana Hayran Efendim! Bir Ben Değil Alem, Sana Aşık Efendim! Fahri Kâinat Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Dünyaya Teşrif Ettiği Mübarek ‘Rebiülevvel Ayı’ Hepimize Hayırlar Getirsin İnşallah.

Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla dünyamızı aydınlatan, Müslümanlara İslam dinini en güzel haliyle yaşamayı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in şereflendirdiği bir aydır.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Hicri takvim baz alındığında 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak. Mevlid Kandili ise Rebiülevvel ayının 11. gününde yani 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan sadaka vermeli ve salavat getirilmelidir.

Mevlid Gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren (12. gece dahil olmak üzere) En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Dua ayın 18. gecesine kadar da okunabilir.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)