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  4. Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı kılınışı!

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı kılınışı!

27.09.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı namazının kılınışı Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği ay olan bu önemli zamanda vatandaşlar tarafından merak edildi. Hicri Takvim'e göre senenin 3. ayı olan Rebiülevvel Müslümanlar için oldukça önemlidir. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? İşte Rebiülevvel ayı namazı kılınışı...

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı kılınışı!

Rebiülevvel ayı namazının kılınışı merak edildi. İslam camiası tarafından öenmli bir yeri olan bu ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? İşte Rebiülevvel ayı namazı kılınışı...

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REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.

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Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"

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Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar.

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Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”

Bunu yapanın isteğinin biiznillahi Te‘ala kabul edileceği düşünülür.

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REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

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Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan sadaka vermeli ve salavat getirilmelidir. Mevlid Gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır.

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REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

  • 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

  • 70-700 "Estağfirullah"

  • 100-1000 kelime-i Tevhid

  • 100-1000 İhlas-ı Şerif

  • 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

  • 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah

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REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR?

Rebiülevvel ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği aydır. Rebiülevvel ayının 11. günü ise Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Bu aya özel bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ NEDİR?

Rebiülevvel ayı faziletleri ve rahmeti çok büyüktür. Rebiülevvel ayında nafile ibadetlere ağırlık verilmelidir. Rebiülevvel ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu aydır. Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir mağripten maşrığa kadar ikamet ettikleri coğrafyalarda Rebiülevvel ayını Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hasretmiş, bilhassa mukaddes doğumun gerçekleştiği gece olan 12. gecede, büyük merasimler tertip etmiştir.

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