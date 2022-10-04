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Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur? Rebiülevvel ayı sözleri...

04.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı Hicri Takvim'e göre her yılın üçüncü ayı olarak idrak ediyor. Rebiülevvel ayının bu sene hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kelime anlamı evvelki bahar olan Rebiülevvel'de yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur? İşte merak edilenler...

Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur? Rebiülevvel ayı sözleri...

İslam alemine göre esas alınan takvim olan Hicri takvimin 3. ayı Rebiülevvel ayıdır. Bu ay, evvelki bahar anlamına gelir ve Mevlit Kandilini de içinde barındırır. Bu nedenle İslam alemi açısından önemli bir aydır.Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur?

Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur? Rebiülevvel ayı sözleri...

Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur? Rebiülevvel ayı sözleri...

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli aylardan biridir. 27 Eylül 2022 Salı günü başlar. Rebiülevvel ayının 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü ise Mevlid Kandiline denk gelir.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
Kelime-i Şahadet getirmek
Estağfurullah çekmek.
Fatiha suresini okumak.
Amenerrasulü'nü okumak
Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

REBİÜLEVVEL AYI SÖZLERİ

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayımız mübarek olsun…

İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla dünyamızı aydınlatan, Müslümanlara İslam dinini en güzel haliyle yaşamayı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in şereflendirdiği bir aydır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

Allah'ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım Aminn…

Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı olarak bilinen gül kokulu ay hoş geldin…

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...


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