Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak 2021? Rebiüevvel ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar nelerdir?

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Rebiülvvel ayı ne zaman 2021? gündemde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi Mevlid Kandili'ne denk geliyor. Bu nedenle maneviyatı en yüksek aylardan biri olarak biliniyor. Peki, Müslümanlar için oldukça önemli bir ay olan Rebiülevvel ayı ne zaman 2021?, Rebiülevvel ayında yapılması gerekenler ve okunması gereken dualar nelerdir? İşte, yanıtı!
Rebiülevvel ayı ne zaman 2021?
Ayların en şereflisi olarak nitelendirilen Rebiülevvel ayı Hz. Muhammed'in doğduğu ay olması nedeni ile İslamiyet'te oldukça önemli bir ay. Bu yıl Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021'de başlıyor ve 5 Kasım 2021'de sona eriyor.
Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar nelerdir?
Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
Kelime-i Şahadet getirmek
Estağfurullah çekmek.
Fatiha suresini okumak.
Amenerrasulü'nü okumak