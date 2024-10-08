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Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı! Siyaset dünyası neredeyse tam kadro cenaze törenine katıldı

08.10.2024 13:32
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ankara'daki cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı.

Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı! Siyaset dünyası neredeyse tam kadro cenaze törenine katıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce hastaneye kaldırıldı. Recai Kutan, hastanede dün hayatını kaybetti.

Dün Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, muhterem büyüğümüz Recai Kutan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verilmişti.

Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ankara'daki cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı.

FASFAF

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Malatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.

Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı.

1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.

Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

  1. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.

Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recai Kutan cenaze töreni
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