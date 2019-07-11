Recep Akdağ: 15 Temmuz’da gençlerimiz büyük bir kahramanlık gösterdi

İSTANBUL, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen panelde ele alındı. Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ, “Siz gençlerden yana tereddütlerimiz vardı. Ama 15 Temmuz’da bütün milletle beraber özellikle siz gençler öyle büyük bir kahramanlık gösterdiniz, vatanınıza, bayrağınıza, toprağınıza öyle bir sahip çıktınız ki, bizi utandırdınız” dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşananlar, girişimin arka planı ve yapılması gerekenler, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ panelinde konuşuldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (İAÜTAM) düzenlediği ve moderatörlüğünü İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 20 ve 22’nci Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve 26’ncı Dönem Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya katıldı.