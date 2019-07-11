Recep Akdağ: 15 Temmuz’da gençlerimiz büyük bir kahramanlık gösterdi

İSTANBUL, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen panelde ele alındı. Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ, “Siz gençlerden yana tereddütlerimiz vardı. Ama 15 Temmuz’da bütün milletle beraber özellikle siz gençler öyle büyük bir kahramanlık gösterdiniz, vatanınıza, bayrağınıza, toprağınıza öyle bir sahip çıktınız ki, bizi utandırdınız” dedi.
15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşananlar, girişimin arka planı ve yapılması gerekenler, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ panelinde konuşuldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (İAÜTAM) düzenlediği ve moderatörlüğünü İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 20 ve 22’nci Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve 26’ncı Dönem Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya katıldı.
“ACILARINI HALA ÇEKİYORUZ”
Panelin açılış konuşmasını yapan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “15 Temmuz’un acılarını hala çekiyoruz. Eğer uyanık olmazsak bir müddet daha çekecekmişiz gibi gözüküyor. Ama bence artık 15 Temmuz’u değil de gelecek dönemlerdeki 15 Temmuz’ları hatırlayıp kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Dün onun ismi 15 Temmuz’du, ondan önce adı 1919’du, ondan önce ise 1071’di. Bu devam edip gider. Bu coğrafyada hiçbir zaman bu aziz milletin rahat yaşamasına asla müsaade edilmedi ve edileceğine de asla inanmıyorum” dedi.
“15 TEMMUZ’DA GENÇLERİMİZ BİZİ UTANDIRDI”
Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ konuyla ilgili olarak “Kendi aramızda siz gençlerle ilgili zaman zaman ‘Acaba gençlik idealizmini kayıp mı etti? Bu gençler farklı bir takım yönelimlere mi sahip oldular?’ diye konuştuğumuz oldu. Tedirgin olduk, tereddüt ettik. Ama 15 Temmuz’da bütün milletle beraber özellikle siz gençler öyle büyük bir kahramanlık gösterdiniz, vatanınıza, bayrağınıza, toprağınıza öyle bir sahip çıktınız ki, bizi utandırdınız. 15 Temmuz’da 251 şehit verdik ve onların yaş ortalaması oldukça küçük. Büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor” diye konuştu.
“15 TEMMUZ BİR DARBEDEN DAHA KÖTÜYDÜ”
15 Temmuz’un darbeden çok daha ağır bir durum olduğunu dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise “Ben buna darbe demiyorum. Bu bir işgal girişimiydi, darbeden çok daha kötüydü. Hatta başka bir kavram bulamadığım için işgal diyorum. O gece, devleti ve milleti işgale kalkışmaydı. Bunlar doğrudan doğruya o gece devletin güvenlik kurumlarına, demokrasinin kurumlarına ve sivil insanlara saldırdılar. Bunun birçok yönüyle benzer örnekleri var ama özü itibariyle herhalde dünya tarihinde, çok özür diliyorum ama, böylesi bir alçaklığa da şahit olmadık” ifadelerini kullandı.
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