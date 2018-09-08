Recep Akdağ'ın oğlu, Hünkar Çayırı'nda oba düğünü ile evlendi

'HEPİMİZİN AKLINDA İZ BIRAKACAK BİR NİKAH'

Nikahın geçmişten değerleri yansıtan bir nikah olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Biz birçok nikaha ve düğüne katılıyoruz. Ama bu nikah merasimi ilk defa yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz geçmişimizden değerleri yansıtan önemli bir nikah. Eminimin ki hepimizin aklında hatırasında iz bırakacak bir etkinlik. Ben ve çalışma arkadaşım Recep Akdağ, hanımefendiye, dünürlerine teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tecrübeyi yaşattıkları için. Değerli misafirler evlilik önemli bir karar, önemli bir yol ve önemli bir yolculuk. Gülşah ve Muhammed bu yola başladılar. Uzun ince bir yol, ben böyle tabir ediyorum. Ama arkasından da diyorum ki geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı bu yolu sizin uzun duble yol haline getirdi. O yüzden de yolunuz pek zor olmayacak ama bazı güçlükleriniz tabii ki olacak. Zorlukları paylaşarak aşacaksınız, sevinçleri paylaşarak artıracaksınız. Samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencin bahtını açık eylesin" dedi.