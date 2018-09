Recep Akdağ'ın oğlu, Hünkar Çayırı'nda oba düğünü ile evlendi

13'üncü yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda açık havada ve şenlikler eşliğinde yapıldı. Çadırda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturuldu. Düğün sonrası davetliler at binip ok attı. Bazı davetliler de düğün törenine döneme uygun Kayı Boyu kıyafetleriyle katıldı. Düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - ESKİ Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Hünkar Çayırı'nda Kayı Boyu döneminden ilham alınarak oba düğünü ile evlendi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım damada tavsiyede bulunarak, "Eşine itaat et rahat ol" dedi.

'EŞİNE İTAAT ET, RAHAT OL'

Damada eşine itaat etmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhammed evliliğin sırrını biliyorsun değil mi? Kılıç kalkan giymekle olmaz. Kılıç ve kalkanını bırak, eşine itaat et, rahat ol. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Sizlerden memleketini, bayrağını seven, dinin de nesiller yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. İki cihan saadeti versin. Uzaktan ve yakından bu mutluluğa ortak olan herkese ve her iki aile adına şükranlarımızı sunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum. "