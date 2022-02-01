Recep ayı ne demektir? Recep Ayı ibadetleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı dini günler takvimine göre bu yıl Recep ayı 2 Şubat'ta idrak edilecek. Ramazan’ın habercisi bu Recep ayında müminler Recep ayının ne anlama geldiği, önemi, fazileti gibi bilgileri merak edip öğrenmek isterler.

RECEP AYI NEDİR?

Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre Recep Ayı Allah'ın ayıdır. Kelime anlamı olarak korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelmektedir. Recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir. Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep'tir. Yüce Allah (c.c) Tevbe Suresi 36. Ayette "Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir" buyurmaktadır. Cemaziyelahir'den sonraki Kameri ayı olan Recep ayı İslamiyet'ten önce dahi saygıya ve hürmet gösterilmiş bir aydır. Üç ayların ilki olan Recep, çok kıymet verilen bir ay olmakla birlikte aynı zamanda tövbe ve istiğfar ayı olarak da bilinmektedir.

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Müslümanların, üç aylar olarak tanımladığı aylar, diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ediyordu. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. İsteyenler, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile orucu tutabilir.



