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Recep ayı nedir, neden önemlidir? Recep ayında ne yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
03.09.2024 22:36
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Üç aylar adı verilen dönem, İslam aleminde son derece önemlidir, kutsal ve mübarek olarak kabul edilirler. İlki Recep ayı olan üç ayların ikincisi bir sonraki aya hazırlık özelliğinde olan Şaban ayı, sonuncusu ise Ramazan ayıdır. Bu aylarda her bir aya özel ibadetler ve gelenekler yerine getirilmelidir.

Recep ayı nedir, neden önemlidir? Recep ayında ne yapılır?

İslam dininde çeşitli mübarek günler bulunur. Bu günler çeşitli zaman dilimleri içinde yer alır ve Hicri takvime göre belirlenmiştir. Her bir dönemin ve ayın kendine göre bir önemi ve hikâyesi bulunur. Üç aylar olarak isimlendirilmiş olan ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan aylar da mübarek olan dini vakitlerdendir.

Recep ayı nedir?

Recep ayı üç aylar döneminin ilk ayıdır ve İslami takvime göre yedinci aydır. İslam dinindeki dört kutsal ve mübarek aydan biri olarak kabul edilmiştir. Hz. Muhammed’in Gece Yolculuğu ve Cennete Yükselişi olan Miraç’ın da Recep ayı içinde gerçekleştiği bilinmektedir.

Hz. Muhammed’in bir gece içinde Mekke’den Kudüs’e götürülmesi ve Cebrail tarafından cennete ulaştırılması da İslam dini için çok önemli bir olaydır ve Recep ayı boyunca bu olay anılır.

Recep ayı neden önemlidir?

Çeşitli önemli olayların gerçekleştiği bilinen Recep ayı, İslam tarihi ve Müslümanlar için son derece kutsaldır. Oruç ayı olarak Ramazan ayı bilinse de Recep ayında da oruç tutulabilir. Müslümanların bazıları Recep ayı olan yaklaşık 30 günlük süreç içinde özellikle Recep ayının 27. gününde oruç tutarlar.

Gece boyunca oruç tutan ve namaz kılan kulların ödüllendirildiği bilinen bu fiile “Laylat al Raghaib” adı verilmiştir. Her yıl Recep ayı miladi takvime göre farklı günlerde başlayabilir. Örnek olarak 2024 yılı için Recep ayının başlangıcının 12 Ocak Cuma günü olduğu tespit edilmiştir. Bitişi ise yine 2024 yılı için 10 Şubat Cumartesi günüdür ve hemen bir sonraki gün Şaban ayı başlar.

Recep ayında ne yapılır?

Recep ayında da yerine getirilmesi gereken çeşitli ibadetler ve yapılması gereken bazı fiiller bulunur. Temelinde hoşgörü, yardımlaşma, iyilik gibi önemli kavramların ve hedeflerin yer aldığı bu ibadetler ve fiiller şunlardır:

  • Recep ayının 27. gecesinde oruç tutmak
  • Ramazan ayında yapılan teravih duası ve namazı gibi günlük dua ve namazlara ek bazı duaları etmek ve namazları kılmak
  • Sadaka vermek
  • İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak
  • Kur'ân okumak ve anlamak
  • Mescid-i Nebevi’yi ziyaret etmek

  • Hoşgörülü olmak
    ,
    Ayrıca bu aya sağır ay adı da verilmiştir. Nedeni ise bu ayda da diğer kutsal aylarda olduğu gibi dünyevi işlerden olabildiğince uzak durulur ve iyiliğe yönelinir.

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recep ayı
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