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Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman? Recep ayının 13,14 ve 15. günü neden önemli?

15.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep ayının 13,14,ve 15. günleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Eyyam-ı Biyd günler yani aydınlık günler manasına gelen hicri ayların 13, 14, ve 15. günlerinde Resulullah(s.a.s), oruç tutmayı tavsiye etmiş. Recep aylarını oruç tutarak geçirmek isteyen Müslümanlar, Recep ayının 13, 14, ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman? Recep ayının 13,14 ve 15. günü neden önemli?

Recep ayının 13, 14, ve 15. günleri kutsal kabul edilir. Çünkü Recep ayının 13, 14, ve 15. günlerinde Resulullah(s.a.s), oruç tutmayı tavsiye etmiş ve Recep ayının 13, 14, ve 15. günlerinde oruçlu geçirmenin senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu söylemiş. Bu yüzden Müslümanlar Recep ayının 13, 14, ve 15. günlerini kaçırmak istemiyor. Recep ayının 13, 14, ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği araştırılmaya devam ediyor.

RECEP AYININ 13, 14, VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

Receo ayının 13, 14, ve 15. günlerinde ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha net aydınlattığı için Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) ismini almıştır. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk gelmektedir.

Daha net bir şekilde yazarsak, Recebi Şerif ayındaki Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

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