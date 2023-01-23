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Recep ayının ilk 10 günü çekilecek tesbihler ve zikirler! Recep ayı ilk 10 günü tesbihi ve duası nedir?

23.01.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep ayının ilk 10 günü çekilecek tesbihler ve zikirler, üç ayların ilki ve başlangıcı olan Recep ayına girmemiz ile birlikte araştırılmaya başlandı. Recep ayının ilk 10 günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri? Recep ayı ilk 10 günü tesbihi ve duası nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar....

Recep ayının ilk 10 günü çekilecek tesbihler ve zikirler! Recep ayı ilk 10 günü tesbihi ve duası nedir?

Mübarek üç aylara Recep ayı ile girmiş bulunmaktayız. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayları ibadetlerle geçirmek tavsiye ediliyor. Bugün itibariyle yapılacak olan ibadetler araştırılmaya başlandı. Recep ayının ilk 10 günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Recep ayı ilk 10 günü tesbihi ve duası nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER!

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir. Tesbih; tespihle, tesbih sayaç yani zikirmatikle, bir kağıda çizgi yöntemiyle veya elle çekilebilir.

Recep ayı tesbihleri 2

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

(Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim).

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

(Bir ve her şeyin ona muhtaç olduğu Allah'ı tesbih ederim.)

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

(Yarattıklarını çok esirgeyen Allah-u Teala'yı tesbih ederim.)

Recep ayı tesbihleri 3

RECEP AYI İLK 10 GÜNÜ DUALARI:

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Recep ayı tesbihleri 4

ÜÇ AYLARLA İLGİLİ HADİSLER

(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

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