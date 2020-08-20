Recep Çakır: Cinsel saldırıdan hüküm giyen milli güreşçi için 'unutulma hakkı' mümkün mü?

Kararın gerekçesinde, "Devletin bireye geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyerek 'yeni bir sayfa açma' olanağı verme hususunda bir sorumluluğu olduğu açıktır" denildi.

Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği, Çakır'ın tecavüz suçundan tutuklandığı ve hapis cezasına çarptırıldığına ilişkin Hürriyet, Posta, Yeni Şafak, Takvim ve Sabah gibi birçok sitedeki haberlere erişim engeli getirdi.

BBC Türkçe 'nin gördüğü karara göre halen hapis cezasını çekmekte olan Recep Çakır, vasisi aracılığıyla ve "kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Haberi, İfade Özgürlüğü Derneği'nin kurduğu ve Türkiye'den erişime engellenen internet siteleri, haber ve sosyal medya içeriklerini açıklayan "Engelli Web" hesabı duyurdu.

"Recep Çakır açısından baktığımız zaman söz konusu kişi milli bir güreşçi. Haberlerin tarihleri eski ama haber de hala güncel. Cezasını çekerken başvuruyor. Başvurudan da bu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu 30 sene önce aldığı bir cezayla ilgili de değil. Söz konusu cinsel saldırı olduğu için bunun güncelliğini yitirmesi, özellikle bir milli güreşçi açısından zaten mümkün değil.

"Türkiye'de unutulma hakkı yanlış kullanılıyor" diyen Akdeniz, kamu görevlilerine ya da kamuyu ilgilendiren durumlara ilişkin ve güncelliğini koruyan konularda unutulma hakkının geçerli olmayacağını belirtti:

Yaman Akdeniz, "Kişilik haklarının ihlali söz konusu değil çünkü haberlerin hepsi doğru" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan İfade Özgürlüğü Derneği'nin kurucularından ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının "yanlış" olduğunu söyledi.

Çakır, G.C.'nin şikayetçi olması üzerine kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

"Korkuteli'ndeki Sulh Ceza Hakimi'nin bütün bunları tartması gerekirdi. Bir tarafta kişilik hakları ihlal edildiğini talep eden kişinin bu hakkının ihlal edilip edilmediğine bakması gerekirdi. Diğer tarafta, ifade ve basın özgürlüğü açısından tartması gerekirdi."

Unutulma hakkı nedir?

Unutulma hakkı, Avrupa Adalet Divanı'nın 2014 yılında verdiği bir kararla ortaya çıktı. Bu hak bir bireye, Google gibi arama motorlarından kendi hakkındaki bilgilerin kaldırılmasını talep etme imkanı veriyor.

Mario Costeja adlı İspanyol bir avukatın Google'da adıyla arama yaptığında borcundan dolayı evini zorla satmak zorunda kalmasına yönelik bir haberin bulunabilmesinden şikayet etmişti. Şikayet, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

Divan da 13 Mayıs 2014'te aldığı kararda, internet ortamındaki ilgisiz ve geçersiz kişisel verilere yönelik linklerin bireylerin talebi halinde kaldırılmasına hükmetmişti.

