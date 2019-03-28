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Recep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili, "Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var.

Recep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsiniz

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili, "Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. 'Vatan haini' diyemezsiniz, 'Bu vatanı sattı' diyemezsiniz. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz, alışığız biz" dedi.
Edirne Belediye Başkanı ve partisinin yeniden aday gösterdiği CHP'li Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bir eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" şeklindeki konuşmasının yer aldığı görüntüleri bugün gazete ve televizyon kanallarında yayınlandı.
Sosyal medyada, 'darbeyi övdüğü' iddialarının yer aldığı Gürkan, bugün seçim çalışmaları sırasında tarihi Alipaşa Çarşısı esnafını ziyareti sırasında konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Edirne'deki ajans ve gazete bürolarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri de mail yoluyla gönderen Gürkan, şöyle dedi:
"Ben 15 Temmuz'da söyleyeceklerimi tweetlerimle söyledim. Merak edenler tweetlere baksın. Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. 'Vatan haini' diyemezsiniz, 'Bu vatanı sattı' diyemezsiniz, dedelerimin mezarları yok yani. O yüzden çok rahat, o gecede dediğimiz ortada, hayatımda yaptığım her şeyin sonuna kadar arkasında durdum. Benim o gece ne yaptığım, tweetlerim hepsi ortada. Rahat olun. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz alışığız biz."
Edirne'de bulunan ve AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılan eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Recep Gürkan ile ilgili görüntüleri izlemediğini söyleyen Müezzinoğlu, "Henüz görüntüleri izlemedim. Onun için bir şey diyecek durumda değilim. Duyduklarım kadarıyla da söylersem eksik olur. Şayet duyduklarım doğruysa büyük bir yanlış. Ama izlemediğim için yorum yapmam yanlış olur. İzleyeyim ondan sonra yorum yaparım" dedi.

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Recep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsinizRecep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsinizRecep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsinizRecep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsiniz

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