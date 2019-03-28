Recep Gürkan: Bana 'Vatan haini' diyemezsiniz

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili, "Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. 'Vatan haini' diyemezsiniz, 'Bu vatanı sattı' diyemezsiniz. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz, alışığız biz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı ve partisinin yeniden aday gösterdiği CHP'li Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bir eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" şeklindeki konuşmasının yer aldığı görüntüleri bugün gazete ve televizyon kanallarında yayınlandı.

Sosyal medyada, 'darbeyi övdüğü' iddialarının yer aldığı Gürkan, bugün seçim çalışmaları sırasında tarihi Alipaşa Çarşısı esnafını ziyareti sırasında konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Edirne'deki ajans ve gazete bürolarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri de mail yoluyla gönderen Gürkan, şöyle dedi: