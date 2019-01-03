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Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca olarak yaptığı yeni yıl kutlaması afişinde Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak kullanılması tepkiyle karşılandı.

Gürkan, yeni yıl öncesi "2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin" mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlattı. Bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi'ne asıldı. Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer alması tepki çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da buna tepki gösterildi.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Gürkan'ın kente yoğun olarak gelen Yunan ve Bulgar turistlerin dillerinde kutlama yapmasının güzel bir hareket olduğunu belirtti.

Yunanca yapılan kutlamada Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yazılmasını eleştiren Güner, "Yunanca ve Bulgarca yeni yıl mesajları direklere asıldı. Eyvallah, güzel bir hareket. Bulgarca olan kutlamada Edirne yazıyor. Fakat Yunanca da... Burası Bizans'taki Adrianopolis değil Sayın Başkan. Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış, serhad şehri Edirne. Şaşırmayın. Her paylaşımda kullandığınız Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yol bu değil. Atam bu toprakları 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek aldı. Yol bu..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
afiş Edirne Yunanca

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