Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? İşte Recep İvedik babaannesi!

Recep İvedik 2 filmi vizyona girdiği dönemde oldukça büyük başarılar elde etmiş ve günlerce konuşulmuştu. İlk filmin aldığı övgüler ve kırdığı gişe rekorlarının ardından gelen Recep İvedik 2 filmi yine izleyicilerin beklentilerini karşılamıştı. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında olacak film ile ilgili olarak insanlar pek çok soru soruyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de “Recep İvedik 2 hangi kanalda?” sorusu oldu. Recep İvedik 2 filmi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. Filmi izlemeden önce merak edenler için ise Recep İvedik 2 imdb puanı 4.2’dir.

Recep İvedik 7 gelecek mi?

Yeniden ekranlara gelen Recep İvedik filmlerinin ardından filmin sevenleri “Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?” sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz sene Şahan Gökbakar tarafından Recep İvedik 7 filminin geleceği haberi verilmişti. Öngörülen Şubat 2020 vizyon tarihi pandemi nedeniyle belirsizliğe uğramıştı. Şu an için Recep İvedik 7 filminin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Filmin sıkı takipçileri Şahan Gökbakar’dan gelecek olan müjdeli haberleri bekliyor.