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Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? İşte Recep İvedik babaannesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

İzleyenlere kahkaha tufanı yaşatan Recep İvedik 2 filmi bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Şahan Gökbakar’ın sevilen karakteri Recep İvedik bu kez yepyeni bir maceraya atılıyor. Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 hangi kanalda? İşte detaylar…

Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 oyuncuları kim? İşte Recep İvedik babaannesi!

Recep İvedik 2 filmi vizyona girdiği dönemde oldukça büyük başarılar elde etmiş ve günlerce konuşulmuştu. İlk filmin aldığı övgüler ve kırdığı gişe rekorlarının ardından gelen Recep İvedik 2 filmi yine izleyicilerin beklentilerini karşılamıştı. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında olacak film ile ilgili olarak insanlar pek çok soru soruyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de “Recep İvedik 2 hangi kanalda?” sorusu oldu. Recep İvedik 2 filmi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. Filmi izlemeden önce merak edenler için ise Recep İvedik 2 imdb puanı 4.2’dir.

Recep İvedik 7 gelecek mi?

Yeniden ekranlara gelen Recep İvedik filmlerinin ardından filmin sevenleri “Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?” sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz sene Şahan Gökbakar tarafından Recep İvedik 7 filminin geleceği haberi verilmişti. Öngörülen Şubat 2020 vizyon tarihi pandemi nedeniyle belirsizliğe uğramıştı. Şu an için Recep İvedik 7 filminin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Filmin sıkı takipçileri Şahan Gökbakar’dan gelecek olan müjdeli haberleri bekliyor.

recep ivedik babaannesi

Recep İvedik 2 oyuncuları

Yönetmenlik koltuğuna Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar’ın oturduğu Recep İvedik 2 oyuncular arasında başroldeki Şahan Gökbakar’ın yanı sıra Gülsen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Zeynep Çamcı ve Aysan Sümercan da bulunuyor. Özellikle “Recep İvedik 2’de oynayan nine kim?” sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Recep İvedik 2 filminde Recep İvedik’in babaannesi Pakize İvedik karakterini canlandıran isim Gülsen Özbakan’dır. 1940 Tekirdağ doğumlu olan Gülsen Özbakan, 2017 yılında İstanbul’da vefat etti. “Recep İvedik babaannesi kim?” sorusu herkes tarafından sorulurken bazı kişiler oyuncunun Şahan Gökbakar’ın gerçek babaannesi sanıyor.

Recep İvedik 2 konusu

Recep İvedik 2 filminde Recep İvedik’in macerası bu kez bababaanesi ile devam ediyor. Recep’in yakınında olan tek kişi PlayStation oynamayı çok seven babaannesidir. Babaannesi, Recep İvedik’in iş bulup evlenmesini ve bir saygınlık kazanmasını bekler. Recep İvedik babaannesi tarafından gelen bu istek üzerine Recep iş aramaya başlar. Her girdiği işte sorun yaşayan Recep, en sonunda kuzeni Hakan’a ulaşır ve Hakan sayesinde bir iş bulur. Torpille işe giren Recep, iş yerinde izleyenleri kahkahalara boğan maceralar yaşar.

Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Eğlenceli konusu, keyifli sahneleri ve kahkahalara boğan esprilerinin yanı sıra çekim mekanları ile de dikkat çeken Recep İvedik 2 filminin çekimleri birkaç farklı mekanda yapıldı. Recep İvedik 2 filmi çekimleri İstanbul’daki farklı noktalarda gerçekleştirildi.

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