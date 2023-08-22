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RECEP İVEDİK 3 konusu ve oyuncuları! RECEP İVEDİK 3 ne zaman ve nerede çekildi?

22.08.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 3 filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Filmi tekrar izlemek veya ilk kez seyredecek olanlar Recep İvedik 3 filmi hakkındaki merak edilen soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Recep İvedik film serisi oldukça sevilen ve geniş bir kitleye sahip olan filmler arasında yer alıyor. Recep İvedik serisi ara ara TV ekranlarında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Recep İvedik 3 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisi komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. Recep İvedik 3 filmini 22 Ağustos Salı akşamı FOX TV'de seyredecek olan birçok kişi film hakkındaki detayları sorgulamaya başladı. Peki, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Önceki filmin sonunda babaannesini kaybeden Recep İvedik depresyona girmiştir. Depresyondan kurtulmak için cinci hocaya ve psikoloğa gider ama işe yaramaz. Daha sonra uzak akrabası Zeynep'le karşılaşması sonrası hayatı değişir. Recep İvedik Zeynep'le birlikte karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro gibi hayatında daha önceden hiç deneyimlemediği aktivitelerle depresyondan kurtulmaya çalışacaktır.

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RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Zeynep Çamcı - Zeynep
Sevim Yatlılar - Nezahat
Mehmet Yumurtacı - Bakkal Salih
Volkan Cal - Muhabir
Murat Mahmutyazıcıoğlu - Mahmut
Oktay Dener - Ak Sakallı Dede
Vahdet Çakar - Karate Hocası
Mehmet Önder - Tiyatro Oyuncusu
Dilara Yüzer - Maria
Aslı Nişancı - Katrin
Turgut Tunçalp - Paintball Hakemi
Çağatay Ulusoy - Dansçı
Başar Doğusoy - Karateci
Bekir Tosun - Psikolog
Burak Haktanır - Osman Korsan Cd Satıcısı

RECEP İVEDİK 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

12 Şubat 2010'da vizyona giren Recep İvedik 3 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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