RECEP İVEDİK 3 konusu ve oyuncuları! RECEP İVEDİK 3 ne zaman ve nerede çekildi?

Recep İvedik 3 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisi komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. Recep İvedik 3 filmini 22 Ağustos Salı akşamı FOX TV'de seyredecek olan birçok kişi film hakkındaki detayları sorgulamaya başladı. Peki, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 3 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Önceki filmin sonunda babaannesini kaybeden Recep İvedik depresyona girmiştir. Depresyondan kurtulmak için cinci hocaya ve psikoloğa gider ama işe yaramaz. Daha sonra uzak akrabası Zeynep'le karşılaşması sonrası hayatı değişir. Recep İvedik Zeynep'le birlikte karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro gibi hayatında daha önceden hiç deneyimlemediği aktivitelerle depresyondan kurtulmaya çalışacaktır.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Zeynep Çamcı - Zeynep

Sevim Yatlılar - Nezahat

Mehmet Yumurtacı - Bakkal Salih

Volkan Cal - Muhabir

Murat Mahmutyazıcıoğlu - Mahmut

Oktay Dener - Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar - Karate Hocası

Mehmet Önder - Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer - Maria

Aslı Nişancı - Katrin

Turgut Tunçalp - Paintball Hakemi

Çağatay Ulusoy - Dansçı

Başar Doğusoy - Karateci

Bekir Tosun - Psikolog

Burak Haktanır - Osman Korsan Cd Satıcısı

RECEP İVEDİK 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

12 Şubat 2010'da vizyona giren Recep İvedik 3 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.



