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Recep İvedik 6 dağıtım şirketini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:32 | Son Güncelleme

Mısır-bilet tartışmaları nedeni ile vizyona gireceği tarihte belirsizlik yaşanan Recep İvedik 6 filmi, GV Mars dağıtım şirketini değiştirerek UIP ile anlaştı.Recep İvedik karakteriyle 6.

Mısır-bilet tartışmaları nedeni ile vizyona gireceği tarihte belirsizlik yaşanan Recep İvedik 6 filmi, GV Mars dağıtım şirketini değiştirerek UIP ile anlaştı.
Recep İvedik karakteriyle 6. filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Recep İvedik 6’nın afişini yayınlayan Gökbakar, sinemaseverlere vizyona girecekleri müjdesini verdi. Mısır-bilet tartışmalarından dolayı bir çok film anlaşmaya varılmadan vizyona girmeyeceklerini söylerken, 8 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen Recep İvedik 6’nın CGV Mars Dağıtım şirketini değiştirdiği öğrenildi. Biletinial.com ekibi, Recep İvedik 6’nın CGV Mars Dağıtım şirketini değiştirdiğini ve UIP ile anlaştığını gözden kaçırmadı.
Tartışmaların üzerine Boxoffice’de vizyon tarihi belirsiz olarak güncellenen filmin şu an ise 8 Şubat yazması vizyona gireceğini kesinleştirdi izlemini verdi. Recep İvedik 6, UİP Türkiye Resmi internet sitesi üzerinden 8 şubatta vizyona girecek filmler arasında gösterildi.

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