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  4. Recep İvedik'in Aslıhan'ı Ece İncebay'ın son halini görünler tanıyamıyor

Recep İvedik'in Aslıhan'ı Ece İncebay'ın son halini görünler tanıyamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar'ın 7 milyon seyirciye ulaşarak rekor kıran "Recep İvedik 4" filminde kilolu ‘Survivor’ yarışmacısı ‘Aslıhan’ rolüne hayat veren Ece İncebay'ı, yeni görüntüsüyle görenler adeta tanıyamadı.

Yarışmada İncebay, Recep İvedik'in takımında yer almış ancak Survivor'daki oyunlarda başarılı olamayınca da İvedik'i çileden çıkartmıştı. Çocukluğundan beri kilolu olan 26 yaşındaki İncebay'ın hayatı 2014 yılında annesiyle gittiği tatilde çektirdiği fotoğraflardaki görüntüsünden rahatsız olmasıyla başlamış.

Nasıl zayıflayabileceği konusunda araştırma yapan ve tüp mide ameliyatı geçirmeye karar veren İncebay, annesini de ikna edip operasyon yaptırmış.

İşte Ece İncebay'ın diğer fotoğrafları...


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Anahtar Kelimeler:
recep ivedik, ece incebay,

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