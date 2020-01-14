Recep İvedik'in Aslıhan'ı Ece İncebay'ın son halini görünler tanıyamıyor

Yarışmada İncebay, Recep İvedik'in takımında yer almış ancak Survivor'daki oyunlarda başarılı olamayınca da İvedik'i çileden çıkartmıştı. Çocukluğundan beri kilolu olan 26 yaşındaki İncebay'ın hayatı 2014 yılında annesiyle gittiği tatilde çektirdiği fotoğraflardaki görüntüsünden rahatsız olmasıyla başlamış.

Nasıl zayıflayabileceği konusunda araştırma yapan ve tüp mide ameliyatı geçirmeye karar veren İncebay, annesini de ikna edip operasyon yaptırmış.

İşte Ece İncebay'ın diğer fotoğrafları...



