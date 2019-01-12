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'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekilen ‘Recep İvedik 6’ filminin tamamlanmasının ardından, bölgeye hatıra olarak bırakılan bungalov evler şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekilen ‘Recep İvedik 6’ filminin tamamlanmasının ardından, bölgeye hatıra olarak bırakılan bungalov evler şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkıldı.
Şahan Gökbakar'ın, Recep İvedik’ serisinin altıncı filminde, uçağın Afrika’nın ıssız bölgesine düşmesi sonrası başından geçen maceraların beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimleri, Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştirildi. Bunun için, Longoz’da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL harcama yapıldı, Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ancak, Bursa'da etkili olan aşırı yağış bungalovları da etkiledi. Kar yağışı ve yağmurun ardından, bungalov evler yıkılarak, kullanılamaz hale geldi.
‘Tüm Filmler Seyirci Rekoru’ listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar’ın seride yer alan 4 yapımı bulunuyor. ‘Recep İvedik 6’ filmi 2019'un Şubat ayında vizyona girecek.

FOTOĞRAFLI

'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı'Recep İvedik' setinden hatıra bungalovlar aşırı yağışta yıkıldı

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