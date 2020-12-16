Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Çağatay Ulusoy’un inanılmaz dönüşümü

Çağatay Ulusoy, son dönemin yükselişi durdurulamayan oyuncularından biri. Çağatay Ulusoy’u Adını Feriha Koydum yapımıyla tanımış olsak da asıl çıkışını Medcezir dizisindeki Yaman karakteriyle yapmıştı.

Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Çağatay Ulusoy sektöre figüran olarak başladı. Sektördeki yerini adım adım inşa eden Çağatay Ulusoy’un dünden bugüne büyüyerek ilerleyen hikayesi adeta film gibi.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN FİLM GİBİ HİKAYESİ

Bir dönem, "Çağatay Ulusoy nasıl oldu da birdenbire ekranlara geldi?", "Ne şanslı çocukmuş!" gibi düşünceler tüm izleyenlerin zihinlerinde yer alıyordu. Herkes "Best Model of Turkey" yarışmasına katılmasının ardından Çağatay'ın yüzünün güldüğünü düşünmüştü.

Ancak işin iç yüzü pek de öyle değil. Çağatay Ulusoy daha önceleri Recep İvedik 3'te figüranlık yapmış. Kariyer basamaklarını azimle tırmanarak buralara kadar gelmiş!