Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Çağatay Ulusoy’un inanılmaz dönüşümü

Bir dönem, "Çağatay Ulusoy nasıl oldu da birdenbire ekranlara geldi?", "Ne şanslı çocukmuş!" gibi düşünceler tüm izleyenlerin zihinlerinde yer alıyordu. Herkes "Best Model of Turkey" yarışmasına katılmasının ardından Çağatay'ın yüzünün güldüğünü düşünmüştü.

Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren gece

2010 yılında gerçekleşen ve Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren olay ise The Best Model of Turkey'de yarıştıktan sonra gelen oyunculuk teklifi oldu. Yarışmada birinci olan Çağatay Ulusoy'a o gece "Adını Feriha Koydum" dizisinde başrol teklif edildi.