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Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Çağatay Ulusoy’un inanılmaz dönüşümü

16.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en başarılı oyuncularından Çağatay Ulusoy’un kariyerine Recep İvedik filminde figüran olarak başladığını biliyor muydunuz? Sadece o da değil! Çağatay Ulusoy’un Recep İvedik, Arka Sokaklar gibi yapımlarda figüran olarak başlayıp dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmesinin film gibi bir hikayesi var.

Çağatay Ulusoy, son dönemin yükselişi durdurulamayan oyuncularından biri. Çağatay Ulusoy’u Adını Feriha Koydum yapımıyla tanımış olsak da asıl çıkışını Medcezir dizisindeki Yaman karakteriyle yapmıştı.

Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Çağatay Ulusoy sektöre figüran olarak başladı. Sektördeki yerini adım adım inşa eden Çağatay Ulusoy’un dünden bugüne büyüyerek ilerleyen hikayesi adeta film gibi.

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ÇAĞATAY ULUSOY'UN FİLM GİBİ HİKAYESİ

Bir dönem, "Çağatay Ulusoy nasıl oldu da birdenbire ekranlara geldi?", "Ne şanslı çocukmuş!" gibi düşünceler tüm izleyenlerin zihinlerinde yer alıyordu. Herkes "Best Model of Turkey" yarışmasına katılmasının ardından Çağatay'ın yüzünün güldüğünü düşünmüştü.

Ancak işin iç yüzü pek de öyle değil. Çağatay Ulusoy daha önceleri Recep İvedik 3'te figüranlık yapmış. Kariyer basamaklarını azimle tırmanarak buralara kadar gelmiş!

Çağatay Ulusoy'un inanılmaz dönüşümü

Çağatay Ulusoy, Recep İvedik serisinde

Çağatay Ulusoy, Recep İvedik serisinde
Türkiye'nin gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin ilk filmlerinden birinde arkada görünen genç figüran aslında Çağatay Ulusoy. O dönemlerde lise öğrencisi olan Çağatay Ulusoy'un oyunculuk sevgisi genç yaşlarda başlamış.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar
Çağatay Ulusoy'un figüranlık macerası Recep İvedik serisiyle de sınırlı değil. Kanal D'nin yıllardır başarıyla süren dizisi Arka Sokaklar'da da figüran olarak yer aldı.

Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren gece

Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren gece
2010 yılında gerçekleşen ve Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren olay ise The Best Model of Turkey'de yarıştıktan sonra gelen oyunculuk teklifi oldu. Yarışmada birinci olan Çağatay Ulusoy'a o gece "Adını Feriha Koydum" dizisinde başrol teklif edildi.

Adını Feriha Koydum macerası

Adını Feriha Koydum macerası
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Emir karakteriyle büyük çıkış yapan Çağatay Ulusoy'un yükselişi o günden sonra bir daha durmadı.

Medcezir fırtınası

Medcezir fırtınası
Adını Feriha Koydum dizisinin yankıları bitmeden Çağatay Ulusoy diğer bir başarılı yapıma geçiş yaparak popülaritesini katladı. Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy dizi boyunca gündemden hiç düşmedi.

Hakan: Muhafız

Hakan: Muhafız
Kariyer basamaklarını adım adım tırmanan yakışıklı oyuncu başarısıyla zirveye ulaştı ve Netflix'teki dizisiyle bir dünya yıldızı haline geldi. Hakan: Muhafız dizisiyle adını dünyaya duyurmayı başardı.

Yeşilçam

Yeşilçam
Çalışmalarına ara vermeden devam eden Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ise Blu TV'de gösterilecek olan Yeşilçam oldu. “1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…” açıklamasıyla duyurulan dizinin 2021 yılında gösterilmesi planlanıyor.
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