Recep Özel’den ilave ek dilekçe açıklaması

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, verileceği ifade edilen ilave ek dilekçe hakkında, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları belgeleri ile bilgileri ile delilleri ile ispat ediyoruz. Onu da sözlü yapıyoruz, yazılı vermemiz gerekirse de onu hemen yazar takdim ederiz kurul üyelerine" dedi. Kurul önünde özel bir televizyon kanalına açıklama yapan Özel, YSK gündemine ilişkin konuştu. İlçe seçim kuruluna gönderilen tutanakları ve kararları tek tek oturup incelediklerini belirten Özel, "Burada YSK’ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Bunun bir raporlamasını YSK yaptı ama biz de genel merkezde yaptık. Aramızda uyuşmazlık ve örtüşmezlik noktaları var. Gelen raporların eksik olduğu ve YSK’ya bir takım yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, belgeleri ile ilçe seçim kurullarının vermiş olduğu tutanakları tek tek kurul önünde dile getireceğiz. Bununla ilgili bütün hukuki görüşleri, argümanları kurul kurulda belirteceğiz" dedi.

Devlet Personel Başkanlığı’nın bir görüşü var

Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu kaydeden Özel, “Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen kesinleşme şerhini ve mahkeme kararının olmadığı şeklinde tespitler var. Bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleri ile ilgili bir tutarsızlık var. Taşerondan, sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir? Bunun sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından; 19 bin 623 kişinin tamamının kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" diye konuştu.

İlave ek dilekçe verilecek mi?

Yeni bir ilave ek dilekçe verileceğine ilişkin Özel, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları belgeleri ile bilgileri ile delilleri ile ispat ediyoruz onu da sözlü yapıyoruz, yazılı vermemiz gerekirse de onu hemen yazar taktim ederiz kurul üyelerine" ifadelerini kullandı.