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Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğini polisler teslim etti! Yerde buldular, görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

06.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, çalışmalar sırasında yerde kimlik ve ehliyet buldu. Ancak üzerinde yazan isme bakan ekipler görünce şaşkınlarını gizleyemedi. Kimliğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isimde olan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğini polisler teslim etti! Yerde buldular, görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

Aydın'ın Efeler ilçesinde yerde bulunan kimlik ve ehliyet ekiplerin büyük bir şaşkınlık yaşamasına yol açtı. Şaşkınlığın nedeni ise üzerinde yazan isimdi. Sahibinin bulunmasıyla kaybolan kimlik ve ehliyet sahibine teslim edildi. İşte detaylar...

KİMLİK VE EHLİYETTEKİ İSMİ GÖRÜNCE...

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ata Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar esnasında yerde kimlik ve ehliyet buldu.

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Kaybolan kimlik ve ehliyetin ismine bakan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimliğin 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu tespit etti.

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KAYBOLAN KİMLİKLER GENCE TESLİM EDİLDİ

Adı ve soyadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan gence ulaşan ekipler, kaybolan kimlikleri gence teslim etti. Erdoğan, polis ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler Ehliyet kimlik
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