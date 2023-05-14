Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı devam ediyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Öte yandan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti ve konutundan çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.





