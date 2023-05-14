HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

14.05.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konutundan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı devam ediyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Öte yandan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti ve konutundan çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.

AA-20230514-31144689-31144686-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_ISTANBULDA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK Başkanı açıkladı! 'Geçiçi sonuçlar...'YSK Başkanı açıkladı! 'Geçiçi sonuçlar...'
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Seçim sonrası nefesler tutuldu! İstanbul için ilk oranlar geldi

Seçim sonrası nefesler tutuldu! İstanbul için ilk oranlar geldi

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.