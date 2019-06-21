Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezuniyet töreni

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Geçmişin ideolojik ve yapısal prangalarından yeni yeni kurtulan Türkiye, bölgesel ve küresel etkinliğini artırabilmek için pek çok ülke ile kıyasıya rekabet içine girmiştir. Ülkelerin en büyük zenginliği ve paha biçilemez varlığı olan bilgili, becerili ve donanımlı insan sermayesinin yetiştirilmesinden üniversiteler, birinci derecede sorumludur." dedi.

Karaman, RTEÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, henüz 13 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen eğitim öğretim, araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda kendilerinden önce kurulmuş üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Üniversitede 464'ü yabancı uyruklu olmak üzere 19 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Karaman, huzurlu bir eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve başarılı akademik bir yıl geçirdiklerini anlattı.

Karaman, geçen yıl "Çay genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu, mahafazası ve yeni çay çeşit adaylarının belirlenmesi" konulu KAMAG 1007 projelerinin TÜBİTAK tarafından onaylandığına işaret ederek, 5 milyon liralık bütçeli bölgenin en önemli ticari ürünü çayla ilgili projeyi ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini aktardı.