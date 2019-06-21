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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Eroğdan Üniversitesi’nde (RTEÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet programı gerçekleşti.RTEÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Rize Valisi Kemal Ceber, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, çok sayıda protokol üyesi ve öğrencilerin yakınları katıldı.Rektör Karaman programda yaptığı açıklamada, 13 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen eğitim öğretim, araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda kendilerinden önce kurulmuş üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiklerini söyleyerek, üniversitede 464’ü yabancı uyruklu olmak üzere 19 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Karaman, huzurlu bir eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve başarılı akademik bir yıl geçirdiklerini ifade etti.Programda, protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Recep Tayyip Eroğdan Üniversitesi’nde (RTEÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet programı gerçekleşti.
RTEÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Rize Valisi Kemal Ceber, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, çok sayıda protokol üyesi ve öğrencilerin yakınları katıldı.
Rektör Karaman programda yaptığı açıklamada, 13 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen eğitim öğretim, araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda kendilerinden önce kurulmuş üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiklerini söyleyerek, üniversitede 464’ü yabancı uyruklu olmak üzere 19 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Karaman, huzurlu bir eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve başarılı akademik bir yıl geçirdiklerini ifade etti.
Programda, protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından havaya kep atma ile mezuniyet töreni sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
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