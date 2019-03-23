AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da hepimizin içini yakan o faşist ırkçı teröristin, hedefindeki Müslümanları katlettikten sonra manifestosunda söylediği üç şey var. Ne diyor? 'Türkler, Ayasofya ve Erdoğan' diyor. Eğer onlar hedefine Türkiye'yi ve Erdoğan'ı koydularsa biz Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız." dedi. Karaman'da bir kahvaltı salonunun açılışına katılan Ünal, buradan AK Parti Karaman İl Başkanlığına geçerek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Karaman Valisi Fahri Meral'i makamında ziyaret eden Ünal, burada yaptığı açıklamada, Karaman'a ilk defa geldiğini söyleyerek, "Karaman'ın manevi havası, atmosferi çok etkileyici. Hem Karamanoğlu Mehmet Bey'in hem Yunus Emre'nin hem de Kazım Karabekir Paşa'nın şehri. Yunus Emre hazretlerinin makamına gitmeyi çok istedim. Nasip olmadı. Seçimin ardından yeniden Karaman'a geliriz inşallah." diye konuştu. Ünal, daha sonra partisince Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin "bir millet aşkı hikayesi" olduğunu belirten Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin de "milletine aşık bir adamın hikayesi" olduğunu söyledi. Gençlere "ailenizi çok sevin" tavsiyesinde bulunan Ünal, "Ailenizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi aşkla sevin. Mahallenizi, şehrinizi aşkla sevin, işinizi aşkla yapın. Bu millete, bayrağa, vatana, devlete aşkla, sadakatle bağlı olun. Çünkü bu güzel bayrak, uğrunda ölmeyi hak eden bir bayrak ve bu vatan uğrunda ölenlerin bize vatan kıldığı bir toprak." ifadelerini kullandı. Ünal, beka meselesine değinerek, şunları kaydetti: "Birileri, beka meselesi dediğimizde bize 'ne bekası' diyorlar. Biz bin yıldan beri bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu topraklarda yaşayan hiç kimse boyun eğmedi. Ne Haçlılara boyun eğdi, ne de eşkıyalara boyun eğdi. Bu millet, bağımsızlığı bu topraklar üzerinde karakter haline getirdi. Şimdi biz 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Biz dört tane terör örgütü ile mücadele etmiyor muyuz? Biz, çocuklarımız bu topraklarda bağımsız yaşasın diye, bu kavgayı vermiyor muyuz?"